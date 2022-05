Roma-Feyenoord, Sneijder: “Quello di Mourinho è un gioco psicologico”

Continua poi l'ex centrocampista sui giorni differenti giorni di riposo tra le due finaliste: "Il mister fa capire ai suoi giocatori quanto sia tutto ingiusto e li motiva affinché 'puniscano l’ingiustizia'"

L’ex centrocampista olandese Wesley Sneijder, uno dei protagonisti del triplete dell’Inter di Josè Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazione a De Telegraaf sulla finale di Tirana in programma 25 maggio: "Sinceramente mi è venuto da ridere quando ho letto che Mourinho ha ritenuto ingiusto che il Feyenoord abbia una settimana in più per preparare la finale di Tirana. La Roma stava ancora giocando in campionato". Sneijder poi aggiunge: "Nel 2017 era arrabbiato per il fatto che l’Ajax potesse permettersi dodici giorni per la partita contro il Manchester United e che potesse preparare la sua squadra solo per tre giorni. È un gioco psicologico. Fa capire ai suoi giocatori quanto sia tutto ingiusto e li motiva affinché 'puniscano l’ingiustizia'".