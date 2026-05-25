È una notte di festa per la Roma di Gasperini che ottiene dopo 7 anni la qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo celebrato in tutte le salse dai giallorossi, scatenati sia in campo portando in trionfo Gasp, che negli spogliatoi tra gavettoni e balli. Non potevano di certo mancare, però, le foto ricordo che i vari giocatori hanno pubblicato sui social per festeggiare con i tifosi l'obiettivo raggiunto. A partire da Paulo Dybala che, a fine partita, ha pubblicato il logo della Champions League. Seguito a ruota da Mati Soulé che, con una foto in compagnia di Paulo e Gollini, ha sottolineato dove la Roma giocherà nella prossima stagione. Storie e post anche di Celik, El Aynaoui. Presente anche lo scatto di Pellegrini che oggi ha seguito la squadra nonostante l'infortunio. "Banda 3° posto", è il messaggio pungente e ironico che il 7 giallorosso ha voluto lasciare. "Obiettivo completato con successo", scrive poi Wesley su Instagram. Anche Calafiori ha voluto celebrare il successo, ripubblicando il risultato e chiosando con il più classico dei "DAJEEEEE". Entusiasmo e felicità a non finire per una Roma che torna nel calcio che conta.

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