Roma, festa nella notte: giocatori, staff e tifosi cantano insieme a Montepulciano

La Roma fa festa con i suoi tifosi. Dopo la vittoria con la Fiorentina la squadra è tornata in pullman verso la capitale. All’1.30 il bus del club si è fermato all’autogrill di Montepulciano per aspettare due giocatori che hanno svolto i controlli antidoping e sono usciti più tardi dal Franchi. A quel punto i tifosi presenti alla stazione di servizio, che hanno riconosciuto la squadra nonostante non fosse sul mezzo di trasporto ufficiale, hanno cominciato a intonare cori d’incitamento. Staff, giocatori e dirigenti, con Petrachi a fare da capofila, hanno risposto cantando insieme ai supporters e filmando la scena. Un momento da ricordare, che sottolinea l’amore ritrovato tra la squadra e la sua gente.