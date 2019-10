Roma Femminile, Thomas: “Dopo la sconfitta col Milan eravamo deluse. Ora possiamo iniziare il nostro campionato”

Lindsey Thomas torna a parlare. L’attaccante della Roma Femminile ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Women’s Weekly, magazine di Roma TV. Ecco un’anticipazione delle sue dichiarazioni: “Dopo la sconfitta con il Milan eravamo deluse. Era l’esordio in casa e volevamo fare bella figura di fronte a un pubblico così numeroso. Abbiamo perso ma abbiamo continuato a lavorare per affrontare al meglio la stagione. Ci sono molte straniere, la squadra è in cantiere. Sapevamo di dover lavorare su alcuni aspetti, abbiamo continuato ad applicare le idee dell’allenatrice, abbiamo lavorato e i risultati si sono visti nel match successivo. Anche se non siamo riuscite a fare tutto quello che volevamo abbiamo vinto comunque 2-0. Ora possiamo realmente iniziare il nostro campionato e perseguire i nostri obiettivi. La sosta è positiva per chi va a giocare con la propria nazionale perché continua a mantenere il ritmo gara affrontare gare importanti. Chi resta lavora in modo diverso, si è in poche e il lavoro è di tipo individuale, sulla tecnica o sulla tattica. Non è lo stesso lavoro svolto nelle scorse settimane ma è sufficientemente approfondito”.