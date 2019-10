Roma Femminile, Thestrup: “Al Tre Fontane atmosfera unica, non avevo mai visto nulla di simile”

Amalie Thestrup torna a parlare. L’attaccante della Roma Femminile è la protagonista dell’ultima puntata di Women’s Weekly, programma in onda su Roma TV. Ecco un’anticipazione delle sue dichiarazioni: “A nome mio e della squadra posso dire che i tifosi sono molto importanti. Ci sostengono in casa e in trasferta, come abbiamo visto anche a Verona. Fanno la differenza, ci danno una spinta in più. L’atmosfera al Tre Fontane è unica, non avevo mai visto nulla di simile in carriera. Sono estremamente importanti per noi e vogliamo ricambiarli dando il massimo in ogni gara per farli divertire perché lo meritano. Sebbene il Sassuolo sia una squadra giovane, ci aspettiamo una gara di personalità da parte loro. Ci aspettiamo una squadra forte e aggressiva, che cercherà di impedirci di fare il nostro gioco. Ci stiamo preparando per questo e saremo pronte per il match“.