Roma Femminile, Swaby: “Abbiamo una rosa profonda, ci tornerà utile in futuro”

Allyson Swaby, calciatrice della Roma Femminile, è stata intervistata dai canali ufficiali giallorossi nella solita rubrica Women’s Weekly, l’approfondimento consueto sulla squadra allenata da Bavagnoli. Queste alcune delle parole dell’attaccante romanista:

La sfida contro la Florentia?

“Mi aspetto una partita simile alle precedenti, se scendiamo in campo e attacchiamo come abbiamo dimostrato di saper fare, credo che riusciremo a fare la nostra partita. Dobbiamo continuare ad applicare quanto facciamo in allenamento e restare concentrate”.

La rosa della Roma?

“È molto importante recuperare quando si giocano così tante partite in un arco di tempo così breve. Essere una squadra profonda come lo siamo noi tornerà sicuramente utile, chi ne avrà bisogno potrà riposare e saremo sempre in grado di proporre undici giocatrici sempre fresche e in forma. Il duro allenamento e la rotazione degli effettivi saranno due aspetti fondamentali per noi”.