Roma Femminile, Soffia: “Stiamo prendendo fiducia. Il gruppo sta crescendo”

Angelica Soffia, difensore della Roma Femminile, ha parlato al termine della sfida vinta in goleada 6 a 1 sul campo della San Marino Accademy, partita valevole per i quarti di finale di andata della Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni a Roma TV:

Sul gol fatto.

“Dopo i due gol sfortunati che avevamo preso contro Milan e Juventus ce lo meritavamo anche noi uno così“.

Alcune difficoltà nel primo tempo.

“Avevamo voglia di chiudere la partita, ma ci siamo intestardite a cercare triangolazioni che non ci rendevano pericolose. Rientrate negli spogliatoi abbiamo parlato e capito che dovevamo cercare di più le vie laterali e siamo riuscite a fare meglio“.

Sul gol subito.

“Ci siamo un po’ rilassate, cosa che non deve succedere, perché dobbiamo abituarci a tenere il ritmo alto per 95 minuti. Abbiamo pagato con il gol subito e questo ci serva di lezione per le prossime gare“.

Un successo che può spingervi anche nella corsa in campionato al secondo posto?

“Sì, stiamo prendendo fiducia, ogni vittoria ci dà sempre più stima. Il gruppo sta crescendo, siamo più coese e si vede in campo“.

La gara contro l’Hellas Verona da ex?

“Lì sono cresciuta e ho vissuto bei momenti, come qui. Sarà una bella sfida e sarà bello ritrovare le mie ex compagne“.