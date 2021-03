Roma Femminile, Serturini: “In Coppa contro la Juve servirà coraggio”

Domani sarà una giornata importante per la Roma Femminile, che affronterà la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per presentare la gara è intervenuta sulle colonne di Tuttosport Anna Maria Serturini, che ha parlato così sulla sfida contro le bianconere:

Sull’obiettivo Coppa

Inutile negarlo, in campionato l’obiettivo è quello di lottare per portare a casa il maggior numero di risultati utili e chiudere con la miglior classifica, come abbiamo dimostrato con il filotto di 4 vittorie pre Verona. Proprio per questo la Coppa diventa a maggior ragione il nostro obiettivo, che possiamo provare ad avvicinare sabato sfruttando un momento molto positivo per noi.

Sulla sfida di domani contro la Juventus

Partiamo da questo: la partita comincia sullo 0-0 e finché la palla ce l’abbiamo noi, loro non possono segnare. Stiamo lavorando sui dettagli, ma anche sull’atteggiamento, siamo una squadra forte e di qualità, questa consapevolezza deve permetterci di entrare in campo con tranquillità. In più avremo la spinta di chi sta vivendo un momento molto positivo, senza dimenticare che il nostro è sicuramente un gruppo più inesperto rispetto a quello avversario: se riusciamo a tradurre in coraggio e un po’ di sfrontatezza questa caratteristica, potrebbe rivelarsi un altro punto di forza.

Sul futuro in nazionale e sull’Europeo inglese del 2022

Mi piacerebbe tantissimo, ma sono molto scaramantica e sono abituata a vivere partita dopo partita. Quindi aspetterò quel momento lavorando al massimo, ma in maniera molto serena. Proprio come in vista della gara di domani.