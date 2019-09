Roma Femminile, Serturini: “Contro la Fiorentina abbiamo dimostrato la nostra forza”

Dopo la brutta sconfitta casalinga con il Milan, è arrivata nel weekend appena trascorso la redenzione contro la Fiorentina. Grande protagonista della vittoria della Roma Femminile sulla squadra viola è stata Anna Maria Serturini, autrice di un gol bellissimo, che ha sbloccato il risultato e agevolato la sfida per le ragazze di Bavagnoli. L’attaccante giallorossa ha parlato della sfida affrontata nel fine settimana ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Conosciamo la forza di una squadra come la Fiorentina. E’ stato un primo tempo difficile, ma abbiamo dimostrato che siamo forti. Il gol? È tutto mio, ci ho provato ed è andata bene. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi tre mesi e si è visto”.