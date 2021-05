Roma femminile sconfitta dalla Juve 1-0: decide il gol di Bonansea

Penultima giornata di campionato al Tre Fontane. Ora resta il Napoli e la finale di Coppa Italia contro il Milan

La Roma femminile cade al Tre Fontane: nella penultima giornata di campionato la Juventus vince 1-0 grazie al gol realizzato da Barbara Bonansea al 52'. Il primo tempo è senza grandi occasioni tranne quella non sfruttata da Lazaro. Nella ripresa arriva il vantaggio bianconero, poi la squadra di Betty Bavagnoli non riesce a trovare la rete del pareggio. La Roma è 36 punti, la Juventus addirittura a 63 da autentica dominatrice del campionato e col titolo di campione d'Italia (21 vittorie in 21 partite). Ora resta l'ultima giornata col Napoli e la finale di Coppa Italia con il Milan. Dopo il match ha parlato l'allenatrice giallorossa Bavagnoli: "Abbiamo ricercato meno le nostre soluzioni di gioco: abbiamo cercato solo il lancio lungo e l'attacco diretto con loro che ci pressavano alte. Dovevamo usare soluzioni diverse. Oggi non siamo riuscite a concretizzare quelle occasioni che abbiamo creato contro una squadra forte come la Juventus. Dobbiamo concludere questo campionato imparando ad essere più ciniche e molto determinate in fase di finalizzazione. Ora vogliamo finire bene: sappiamo che il Napoli farà di tutto per non concederci questa gioia, ma noi faremo altrettanto per prepararci al meglio all'ultima settimana di lavoro con lo spirito giusto".