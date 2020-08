Roma femminile, rinviata l’amichevole con la Fiorentina a causa dell’incendio a Tor di Quinto

La Roma femminile non scenderà in campo contro la Fiorentina in amichevole. In vista dell’inizio della stagione ufficiale, in programma il 22 agosto contro il Sassuolo, la squadra di Elisabetta Bavagnoli avrebbe dovuto affrontare le viola ma il match è stato rinviato. “Purtroppo, a causa dell’incendio che ha interessato le zone limitrofe al centro sportivo Giulio Onesti, non sarà possibile disputare l’amichevole di oggi con la Fiorentina”, comunica su Twitter la Roma femminile. Stamattina, infatti, è divampato l’ennesimo grave incendio nella capitale, stavolta nella zona di Tor di Quinto e del Foro Italico, nei pressi quindi del centro sportivo dove doveva andare in scena la partita.