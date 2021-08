Roma femminile ko a Madrid: con l’Atletico finisce 0-2

I gol di Meseguer e Sampedro chiudono il match contro le giallorosse

La Roma femminile perde a Madrid. La squadra di Alessandro Spugna è finita ko 2-0 contro l'Atletico al Wanda Sport Centre nel match amichevole valido per il trofeo 'Ciudad de Alcalà'. Le spagnole si sono imposte grazie ai gol di Meseguer al 2' e Sampedro al 64', alzando la coppa dopo i 90 minuti. Nel prepartita spazio anche a un omaggio per Elena Linari, ex del match a cui è stata consegnata una maglia celebrativa.