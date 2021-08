Roma femminile, Greggi: “Torniamo più consapevoli della nostra forza”

Oltre alla centrocampista, anche la Serturini ha commentato l'esperienza francese: "Dobbiamo continuare con questa grinta e consapevolezza"

Si è conclusa ieri l'avventura internazionale della Roma Femminile. La compagine di Spugna è stata abbattuta per 4 a 0 da un favoloso Bayern Monaco, nella finale per la Amos Women's French Cup. Nonostante la bella prestazione, Elisa Bartoli e compagne hanno dovuto cedere il passo alle bavaresi, che nel secondo tempo hanno conquistato il trofeo calando il poker. Il torneo disputato a Tolosa è stata comunque un'occasione di crescita per la squadra capitolina, che dal 29 agosto inizierà la sua personalissima rincorsa alla qualificazione in Champions League.