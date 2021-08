Roma femminile, debutto vincente per Spugna: col Napoli decide Glionna

Prima uscita per le giallorosse del nuovo tecnico: 1-0 firmato da Glionna, con l'esordio della nuova divisa e la coccarda della Coppa Italia

Buona la prima per la Roma femminile. Dopo il ritiro sul monte Terminillo, a Rivisondoli le giallorosse sono scese in campo per la prima amichevole del precampionato contro il Napoli. Per il nuovo tecnico Alessandro Spugna debutto vincente grazie alla rete di un'altra debuttante con la Roma, uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo: Benedetta Glionna, in gol al 20'. Tanto basta per battere le partenopee per 1-0. Giornata di sensazioni positive per le ragazze di mister Spugna, che oggi hanno sfoggiato per la prima volta anche la nuova maglia con lo sponsor DigitalBits e soprattutto la coccardina della Coppa Italia sul petto. Questa la prima formazione della Roma in questa estate: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Greggi; Glionna, Pirone, Serturini. La prossima settimana sfida di prestigio contro il PSG, mercoledì 4 agosto alle 18, semifinale della Amos Women French Cup che vede anche impegnate Bayern Monaco e Lione.