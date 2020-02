Roma femminile, Cunsolo: “Coppa Italia e secondo posto obiettivi importanti”

Dopo il 6-1 rifilato al San Marino sabato scorso, Eleonora Cunsolo, difensore della Roma Femminile è intervenuta ai microfoni di Roma TV in occasione del programma Women’s Weekly. Queste le sue dichiarazioni.

“La vittoria contro il San Marino sicuramente dà morale, ogni vittoria ci rende consapevoli di tutto il lavoro fatto durante la settimana e durante la stagione, quindi vincere è un incentivo per continuarlo a fare. La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo perché vincere un trofeo così importante con questa maglia è una cosa che renderebbe chiunque felice, soprattutto noi ragazze. La competizione che c’è quest’anno in squadra sicuramente ha fatto bene a molte ragazze e anche a me, è una competizione buona che rende ogni allenamento più intenso. Ritrovare minuti con il San Marino è stato importante perché comunque giocare fa sempre bene; io ricopro il ruolo del capitano Bartoli e quindi quando la coach decide di darmi spazio per me è sempre una grande opportunità per dimostrare che ci sono e che sto lavorando. Un punto di forza della nostra squadra è sicuramente l’essere un gruppo; ognuno a modo suo sa essere importante, chi in modo più silenzioso, chi facendo una battuta in più, ma ogni ragazza è davvero importante. Da migliorare sicuramente c’è ancora tanto, ma bisogna far leva sui punti di forza perché credo che su quelli si possa creare qualcosa di importante e di bello. Da quando le società maschili sono entrate a far parte del calcio femminile e hanno reso possibile tutto quello che sta succedendo e tutto quello che stiamo vivendo, anche le squadre più piccole e che in passato erano meno competitive ora rendono ogni partita più difficile. Quindi ritrovarsi in un campo come quello dell’Empoli, della Florentia o di qualsiasi squadra di metà classifica richiede tanta concentrazione per portare a casa la vittoria. Il secondo posto è un obiettivo importante, abbiamo tanta qualità e sentiamo di potercelo meritare, speriamo di riuscirci perché significherebbe trovarsi in una posizione per la Champions, per questo cercheremo di fare il possibile. Verona? Cercheranno di venire a Roma e dimostrare il più possibile. Noi abbiamo sempre gli stessi principi come dimostrare il nostro gioco senza pensare a cosa il Verona potrà fare o chi andrà in campo. Conta il nostro gioco e la nostra concentrazione e determinazione nel vincere. Gli obiettivi sono la Coppa Italia e il secondo posto; sono obiettivi su cui noi stiamo lavorando tanto e bisogna solo crederci. Sicuramente non dobbiamo perdere punti con le squadre che consideriamo meno competitive di noi ma dobbiamo continuare a crederci perché si può fare”.