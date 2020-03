Roma femminile, cancellato l’allenamento odierno

La preoccupazione per il coronavirus non colpisce solamente la Serie A maschile, ma anche quella femminile. Le ragazze della Roma allenate da Betty Bavagnoli non scenderanno in campo questo pomeriggio per l’allenamento quotidiano. La Divisione Femminile si riunirà infatti nelle prossime ore per valutare se continuare con le competizioni o se sospendere le attività. La decisione finale sarà comunque presa dopo il Consiglio Federale di domani (ore 14) indetto questa mattina dal Presidente della Figc Gabriele Gravina.