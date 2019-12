Roma Femminile, Bavagnoli: “Vogliamo onorare la Coppa Italia”

La Roma Femminile di Betty Bavagnoli si prepara ad affrontare il Pink Bari in Coppa Italia. L’allenatrice giallorossa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida in programma l’11 dicembre ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole:

“La partita di Coppa Italia è un impegno importante e delicato, vogliamo onorare la competizione. Il Bari è una signora squadra e dovremo essere concentrate. Ci ritroviamo a giocare tre partite in una settimana e questo, anche se fino ad ora non è mai accaduto, può aiutare la squadra visto che potremo fare un po’ di turn over. Ci prepareremo al meglio per affrontare questa gara”.