Roma femminile, Bavagnoli: “Out Baldi e Andressa, dovremo insistere sulla mentalità”

La Roma femminile torna in campo dopo la sosta per le nazionali per riprendere il discorso dopo la vittoria con San Marino. Domani davanti alle giallorosse ci sarà la Fiorentina, un match complicato che il tecnico Elisabetta Bavagnoli presenta ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Abbiamo lavorato sul recupero di alcune giocatrici infortunate. Si è fermata Baldi e Andressa che non è ancora tornata, dal momento che ci sono stati dei casi di positività nel Brasile. A parte queste problematiche abbiamo lavorato bene. Quando hai giocatrici in Nazionale non è facile, hai un numero ridotto e non si può lavorare su tutti i dettagli. Arriviamo a questo appuntamento con grande volontà di fare bene”.

Sulla gara di domani: “Incontriamo una delle squadre più forti, che ha sempre dimostrato di essere un’ottima squadra e società. Dobbiamo essere attente e continuare a lavorare sui nostri principi, sulla determinazione e sulla nostra mentalità che abbiamo acquisito dallo scorso in maniera sempre maggiore”.