Roma femminile, Bavagnoli: “Milan grandissima squadra, serve coraggio e aggressività”

Domani la Roma femminile torna in campo contro il Milan. Alle 14.30 andrà in scena il big match in casa rossonera, con la squadra di Bavagnoli che può provare ad accorciare proprio sui padroni di casa, attualmente al secondo posto in classifica. Alla vigilia della partita le parole del tecnico giallorosso Elisabetta Bavagnoli: “Ci stiamo preparando molto bene per questa nuova sfida importantissima, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, perché siamo consapevoli di incontrare una grandissima squadra“. Ai microfoni della tv ufficiale giallorossa continua Bavagnoli: “La Roma dovrà riuscire a fare una gara equilibrata con il coraggio di sempre, provando ad aggredire. Per poterlo fare tutti i reparti dovranno essere pronti, dovremo essere una squadra corta, compatta, il centrocampo dovrà fare filtro e dovrà lavorare molto bene. Credo che dovremo fare una grande prestazione di squadra con tutti e tre i reparti e con tutte le prime giocatrici che scenderanno in campo”.