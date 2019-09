Roma Femminile, Bavagnoli: “E’ stata una prova di coraggio delle ragazze”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina, squadra accreditata insieme alla Juve per la vittoria finale. Un ottimo segnale per le giallorosse soprattutto dopo la brutta sconfitta nell’esordio in campionato contro il Milan di Ganz. Queste le sue parole sul profilo Twitter ufficiale giallorosso: “Sono molto contenta della vittoria, abbiamo affrontato la gara esattamente come l’avevamo preparata. Avevo chiesto una prova diversa in termini di coraggio e le ragazze hanno capito che le partite dipendono solo da noi”.