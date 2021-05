Roma femminile, Bartoli: “Sogno questo momento da quando sono nata”

Il capitano giallorosso dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ora però non fermiamoci"

La Roma femminile ha vinto la Coppa Italia. Una serata magica, che però rende un po' più orgogliosa soprattutto Elisa Bartoli. Romana, romanista e ovviamente capitano di questa squadra che ha alzato il primo trofeo della sua storia: "Da quando sono nata aspetto questo momento. Avevo più ansia oggi che al Mondiale. Sono felice, ringrazio tutti quanti. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo lavorato tanto uscendo da un inizio di campionato difficile con sacrificio e umiltà", ha detto Bartoli a 'Sky Sport' mostrando la fascia con scritto 'Un sogno chiamato Roma'. Le giallorosse vogliono aprire un ciclo: "Oggi abbiamo vinto la Coppa Italia, l'anno prossimo punteremo a confermarci e a fare di più. Non ci fermeremo certo ora. Non mi sembra vero, ancora non ci credo".