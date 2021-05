Roma femminile, Bartoli ad Aurora Leone: “Domenica sei invitata allo stadio”

Il capitano giallorosso invita l'attrice alla finale di Coppa Italia di domenica contro il Milan. Poi sul futuro: "Non me ne vado prima di vincere un trofeo"

Continuano le dimostrazioni di solidarietà nei confronti dell'attrice dei 'The Jackal' Aurora Leone, che ieri sera, durante una cena alla vigilia della Partita del Cuore, è stata vittima di un episodio spiacevole che ha sollevato parecchie reazioni. La Roma Femminile ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui il capitano Elisa Bartoli si rivolge direttamente ad Aurora, invitandola alla finale di Coppa Italia in programma domenica 30 maggio contro il Milan: "Ci dispiace tantissimo per quello che ti è successo, ma domenica c’è una grande finale e noi ti invitiamo ufficialmente allo stadio e magari anche per un allenamento insieme. non mollare e andiamo avanti". Nel frattempo il direttore della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, diretto responsabile dell'accaduto, ha annunciato in una nota le sue inevitabili dimissioni: "Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone".