Roma femminile, Andressa: “Questa maglia è di chi lotta fino all’ultima goccia di sudore”

Dopo la conquista dei primi tre punti sul campo della Fiorentina, la brasiliana Andressa commenta entusiasta la vittoria delle compagne pubblicando sul proprio profilo Instagram un suo selfie con indosso la terza maglia della Roma. “Questa maglia è di chi lotta fino all’ultima goccia di sudore. Questi colori appartengono a chi canta fino a perdere la voce. Per questa maglia e per questa città” scrive l’attaccante giallorossa, che non ha potuto essere una delle protagoniste della partita a causa di un affaticamento muscolare. Arrivata a Roma solo pochi mesi fa durante il calciomercato estivo, Andressa ha già fatto prioprio lo spirito della città e del tifo romanista.