Partenza importante per la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Nella stagione del ritorno in Champions League e a tre giorni dal via, sono oltre 18mila i rinnovi registrati. Come ormai ogni anno, l'entusiasmo del popolo giallorosso si conferma altissimo in questa prima fase di vendita, dedicata alla conferma del proprio posto per i vecchi abbonati e che sarà aperta fino al 23 luglio. Dal 27 luglio invece si aprirà la seconda parte della campagna con coloro che hanno aderito alla lista d'attesa che è arrivata a quota 27mila tifosi in attesa di sottoscrivere l'abbonamento. Per i due terzi in questa prima fase di vendita l'attività di conferma della propria tessera è stata per i settori di curve e distinti.