Roma Femminile, Andressa bloccata in Brasile per il Covid: “Prima riesco a tornare e meglio sarà”

La nuova stagione della Roma Femminile è già iniziata, ma non per tutti. Betty Bavagnoli, infatti, non può contare sulla presenza di Andressa Alves, attualmente in bloccata in Brasile a causa del Covid-19. Queste le parole della calciatrice a globoesporte.com:

“Sarei dovuta tornare sabato, ma venerdì la Roma ha chiamato il mio agente per informarlo di un decreto che non consentiva l’ingresso di cittadini dall’estero, soprattutto quelli che vengono dal Brasile. Sto aspettando che risolvano questa situazione. Ci sarà un’altra riunione con il mio agente per vedere cosa succederà. Bisogna vedere se dovrò andare in un altro paese europeo e restare in quarantena lì prima di rientrare in Italia o se posso entrare direttamente. Le ragazze sono tornate ad allenarsi già da una settimana. Il club voleva che tornassi anche io quanto prima per mettermi in quarantena e poi iniziare ad allenarmi. Però questo fatto di non poter entrare in Italia sta ritardando un po’ tutto. Il campionato inizia il 22 agosto, perciò prima riesco a tornare, meglio è. Ma stanno tentando di risolvere questa situazione burocratica del Governo”.