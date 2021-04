Roma femminile, Alessandro Spugna dell’Empoli per il dopo-Bavagnoli

L'attuale tecnico della squadra toscana è l'erede designato

La Roma femminile prepara la prossima stagione. Con Betty Bavagnoli destinata a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, per la panchina l'erede designato è Alessandro Spugna. Come riporta "Tutto Calcio Femminile" l'attuale allenatore dell'Empoli potrebbe essere annunciato non appena finirà la Coppa Italia, competizione nella quale le giallorosse sono ancora in corsa (l'andata è finita 2-1 per la Roma contro la Juventus). L'Empoli Ladies è reduce da un'ottima stagione in campionato, dove è quinta alle spalle proprio della squadra di Bavagnoli.