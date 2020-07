Roma femminile, 4-0 alla Florentia San Gimignano nella prima amichevole. Bavagnoli: “Soddisfatta”

La pandemia è alle spalle anche per la Roma femminile. Le giallorosse sono tornate oggi a giocare una sfida amichevole. Il primo test match in vista della nuova stagione contro la Florentia San Gimignano, si è concluso con uno schiacciante 4-0 in favore delle ragazze di Bavagnoli. Questo il commento dell’allenatrice a fine gara: “Per essere stata la prima amichevole dopo ventidue allenamenti sono soddisfatta. Dobbiamo migliorare, è stata la nostra prima partita a tutto campo e sono contenta di aver visto tante giovani che mi fanno ben sperare. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a una condizione ottimale”.