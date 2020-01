Roma, ecco Politano e domani c’è il Parma. Fonseca: “Voglio una squadra ambiziosa”

Dopo la trattativa lampo con l’Inter, Politano è atterrato stamattina a Fiumicino. L’esterno cresciuto nel vivaio giallorosso ha sostenuto regolarmente le visite mediche a Villa Stuart e adesso si attende solo la firma sul contratto per chiudere l’ufficialità. Discorso inverso per Spinazzola: la contropartita è volata a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro, ma non è riuscita a concludere le visite mediche di routine. I test fisici ad Appiano Gentile sono programmati per la giornata di domani, ritardando dunque la chiusura dell’affare. Nel frattempo la Roma, una volta terminata la rifinitura in vista degli ottavi di Coppa Italia col Parma, ha chiuso le valigie ed è salita in treno alla volta dell’Ennio Tardini. Nella lista dei 19 convocati da mister Fonseca tornano Kluivert e Santon, con Politano che dovrà rimandare il suo debutto a domenica. Prima della partenza Fonseca ha voluto scuotere i suoi giocatori e rialzare il morale dopo le ultime due sconfitte contro Torino e Juve: “Domani giocheremo per vincere”. L’allenatore portoghese è comunque consapevole delle insidie nascoste dal Parma, svelate in conferenza stampa dall’allenatore degli emiliani, Roberto D’Aversa: “Daremo tutto per passare domani il turno”. Il tecnico dei crociati dovrà comunque fare a meno di Gervinho, mentre Fonseca affiderà le chiavi dell’attacco in mano a Kalinic e Under.

INFORTUNIO ZANIOLO – Dopo le visite nei giorni scorsi di Florenzi, Pellegrini e Mancini, anche De Rossi e Cristante sono passati a salutare il giovane Zaniolo, vittima dello sgradevole infortunio rimediato contro la Juventus. Le parole del professor Mariani fanno ben sperare sul recupero del giovane gioiello giallorosso: “Il tempo di recupero secondo il mio protocollo è di quattro mesi, poi starà alla società stabilire il resto. Tutto varia da giocatore a giocatore”

MERCATO ROMA – Dopo lo scambio Politano–Spinazzola, gli interventi della Roma sul mercato invernale – secondo Gianluca Di Marzio – si sarebbero adesso spostati alla ricerca di un vice-Kolarov: in quest’ottica piace il terzino sinistro del Bordeaux, Loris Benito. Rimane comunque forte la pista Ibanez: il procuratore oggi parlerà con Roma e Bologna. L’unico spiraglio di luce in fondo al tunnel per Steven Nzonzi, invece,sarebbe il ritorno in Premier. L’ex ct della nazionale inglese, Sam Allardyce, ha infatti dichiarato: “Con il francese l’Aston Villa si salverebbe e uscirebbe fuori dai guai”.

ALTRO – Da oggi in onda su DAZN la versione integrale dell’intervista condotta da Diletta Leotta a Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso svela alcuni divertenti passaggi della sua vita calcistica, raccontando anche le ambizioni per il futuro e gli anni di fine carriera: “Da dirigente ero ingombrante. Un ritorno alla Roma? Mai dire mai!”. Da registrare ci sono anche le parole d’amore di Philippe Mexes rivolte alla Roma,che suonano dolci come uno scioglilingua francese. L’ex difensore giallorosso durante un’intervista su Teleradiostereo ha dichiarato: “Un onore aver vestito questa maglia”. Anche Fabio Junior, ex attaccante della Roma nella stagione precedente all’ultimo scudetto, ha marcato l’amore profondo che lo lega alla Capitale: “Seguo sempre la Roma in TV perché sono rimasto un tifoso giallorosso. Lo sarò a vita”.

Saverio Grasselli