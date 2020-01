Parma-Roma, i convocati di Fonseca: tornano Kluivert e Santon, non c’è Politano – FOTO

La Roma vuole mettersi alle spalle le due sconfitte con Torino e Juventus e cancellare l’eliminazione della scorsa stagione dalla Coppa Italia. Per farlo dovrà battere domani al Tardini il Parma di D’Aversa (fischio d’inizio alle 21.15). Fonseca per la trasferta non avrà Dzeko – squalificato per il rosso contro la Fiorentina dell’anno passato – e Spinazzola, che ha raggiunto Milano per firmare con l’Inter. Recuperati Kluivert e Santon. Ecco la lista dei 19 giallorossi:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Juan Jesus

Smalling

Kolarov

Mert Cetin

Santon

Mancini

Florenzi

Peres

Cristante

Pellegrini

Perotti

Veretout

Diawara

Under

Kalinic

Kluivert