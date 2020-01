Mercato Roma, si valuta Loris Benito del Bordeaux

La partenza di Spinazzola a Milano costringe la Roma a dover trovare un sostituto a Kolarov. Durante il corso della stagione, il terzino serbo ha totalizzato già 19 presenze e il calo di rendimento nelle ultime uscite rinforza il bisogno della squadra di un’alternativa. Per il ruolo di terzino sinistro – come riporta Gianluigi Longari su Twitter – Petrachi sta valutando anche il profilo svizzero di Loris Benito, ora in forza al Bordeaux. Fino ad ora, il calciatore di Paulo Sousa ha totalizzato 17 presenze, andando a segno solo una volta contro il Dijon.