“Passerò a salutarlo” aveva detto De Rossi riferendosi a Zaniolo non appena sbarcato lunedì in Italia dall’Argentina e dopo aver posto fine alla sua carriera da calciatore. Aveva appreso la notizia della rottura del crociato mentre era sul volo di ritorno da Buenos Aires e non si è fatto attendere per passare a trovare il suo ex compagno di squadra. Non solo Daniele, però, perché ieri insieme alla bandiera giallorossa c’era anche Bryan Cristante a fare visita a Nicolò.