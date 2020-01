Mercato, l’ex Allardyce sicuro: “Con Nzonzi l’Aston Villa si salverebbe”

Se in Italia i tifosi della Roma non hanno un buon ricordo di Nzonzi, in Inghilterra il francese continua ad avere estimatori importanti. Come l’ex ct della nazionale inglese Sam Allardyce. Il tecnico, che ha allenato Nzonzi ai tempi del Blackburn, ha commentato il suo possibile arrivo all’Aston Villa durante la trasmissione radiofonica talkSPORT. Queste le sue parole: “Neanche a pensarci, con lui l’Aston Villa si salverebbe e uscirebbe fuori dai guai. Sarebbe un grande acquisto per la squadra, eccezionale. E porterebbe a Dean Smith qualità, esperienza ed equilibrio in mezzo al campo. Inoltre le sue doti difensive aiuterebbero il Villa anche per risolvere il problema delle reti subite“. Attualmente la squadra staziona al terzultimo posto in classifica e starebbe cercando rinforzi in mediana per risalire in Premier.