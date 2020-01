Termini, missione Parma: la Roma in partenza per Reggio Emilia – FOTO – VIDEO

Tutto pronto per l’inizio della trasferta che porterà la Roma a giocare domani sera al Tardini di Parma (21.15) l’ottavo di finale di Coppa Italia. La squadra è arrivata a Termini da dove poi raggiungerà la stazione di Reggio Emilia, e quindi si dirigerà verso Parma. Una decina di tifosi hanno accolto il gruppo, come anticipato ancora privo di Politano, incitando la squadra e invitando i giocatori a tornare a Roma con un solo risultato: la vittoria. Sarà ovviamente anche l’occasione – e se lo augura Fonseca – di vendicare il match dell’andata, vinto dal Parma per 2 a 0 anche a causa di una Roma provata da tantissimi infortuni.