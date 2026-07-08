Il 22 luglio i tifosi della Roma potranno acquistare la nuova maglia. Da ormai diverse settimane sul web circolano le varie anticipazioni, il sito specializzato FootyHeadlines ha pubblicato un nuovo spoiler della divisa con tutti i dettagli. Il colore dominante, ovviamente, sarà il rosso. Le strisce Adidas sulle spalle saranno gialle così come il simbolo del marchio tedesco. Confermato il ritorno del vecchio stemma con l'anagramma ASR. Sul colletto ci sarà la scritta: "Con tutte le nostre forze". Tutto pronto per il lancio della nuova maglia che tra qualche settimana sarà disponibile, poi ad agosto verranno presentate le altre due.