D'Amico ammette: "Numericamente in attacco siamo corti, ma potremo agire a gennaio"

Il 10 settembre la Roma tornerà ufficialmente a sentire la fatidica musichetta della Champions League, con il debutto di fuoco a Istanbul contro il Fenerbahce. Con la chiusura del mercato estivo, si è definita anche la lista Uefa che il club ha presentato in queste ore per la League Phase: ovviamente presenti tutti i nuovi acquisti mentre non figurano Salah-Eddine e Devis Vasquez, entrambi fuori dal progetto. Tra i baby c'è Antonio Arena. Ecco la lista completa:

2 Devyne Rensch

3 Konstantinos Koulierakis

4 Bryan Cristante

5 Evan Ndicka

7 Lorenzo Pellegrini

9 Santiago Castro

14 Donyell Malen

15 Marten de Roon

17 Emmanuel Koné

18 Matias Soulé

20 Nahuel Molina

21 Paulo Dybala

22 Mario Hermoso

23 Gianluca Mancini

26 Leonardo Balerdi

43 Wesley

61 Niccolò Pisilli

68 Antonio Arena

70 Giorgio De Marzi

77 Emanuele Lulli

86 Rodrigo Mora

87 Daniele Ghilardi

95 Pierluigi Gollini

99 Mile Svilar