I giallorossi hanno presentato l'elenco dei giocatori convocabili per la League Phase della Champions: c'è anche il baby Arena
D'Amico ammette: "Numericamente in attacco siamo corti, ma potremo agire a gennaio"
Il 10 settembre la Roma tornerà ufficialmente a sentire la fatidica musichetta della Champions League, con il debutto di fuoco a Istanbul contro il Fenerbahce. Con la chiusura del mercato estivo, si è definita anche la lista Uefa che il club ha presentato in queste ore per la League Phase: ovviamente presenti tutti i nuovi acquisti mentre non figurano Salah-Eddine e Devis Vasquez, entrambi fuori dal progetto. Tra i baby c'è Antonio Arena. Ecco la lista completa:
2 Devyne Rensch
3 Konstantinos Koulierakis
4 Bryan Cristante
5 Evan Ndicka
7 Lorenzo Pellegrini
9 Santiago Castro
14 Donyell Malen
15 Marten de Roon
17 Emmanuel Koné
18 Matias Soulé
20 Nahuel Molina
21 Paulo Dybala
22 Mario Hermoso
23 Gianluca Mancini
26 Leonardo Balerdi
43 Wesley
61 Niccolò Pisilli
68 Antonio Arena
70 Giorgio De Marzi
77 Emanuele Lulli
86 Rodrigo Mora
87 Daniele Ghilardi
95 Pierluigi Gollini
99 Mile Svilar
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