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D'Amico chiarisce tutto: da Koné a Leweling. E ringrazia i 'senatori'

Si è chiuso il mercato estivo della Roma ed è stata anche l'occasione per la prima conferenza stampa dell'ex Atalanta da direttore sportivo giallorosso di Tony D'Amico. Tanti i punti toccati, a partire dal rinnovo dei contratti dei quattro 'senatori' che per alcuni giorni sono rimasti svincolati oppure erano ufficialmente entrati nell'ultimo anno di accordo. Mancini, Dybala, Pellegrini e Cristante sono stati i "primi acquisti" del ds, che ha sottolineato la loro disponibilità anche a ridursi l'ingaggio pur di restare a Trigoria. D'Amico ammette poi che in attacco effettivamente la rosa è rimasta leggermente corta, ma che a gennaio ci sarà la possibilità di rimediare. Attenzione anche sulla questione Koné che ha tenuto banco nelle ultime ore: "Col Chelsea solo un contatto esplorativo, ma mai nessuna offerta. E Gasperini non ha mai minacciato le dimissioni, non c'è mai stato nessun aut aut", ha sottolineato.

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