È di nuovo Mile Svilar il miglior portiere della scorsa stagione. Anche quest'anno l'estremo difensore giallorosso viene premiato al Gran Gala del Calcio a Milano, dove sono presenti le individualità più meritevoli del campionato chiuso a fine maggio. Intercettato dai cronisti presenti, Svilar commenta così: “Ci sono anche altri portieri forti, ma sono contento e grato di essere qui di nuovo". Sullo scudetto non si sbilancia: "Passo dopo passo, siamo solo all’inizio, noi facciamo il nostro e poi vediamo. Lavorare con Gasperini è bellissimo, stiamo insieme già da un anno e secondo me questo sarà ancora meglio".