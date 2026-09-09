La Roma è pronta a tornare in Champions League. Ormai manca sempre meno. Domani, alle 18.45, i giallorossi saranno di scena a Istanbul per sfidare il Fenerbahce. Alla vigilia del match hanno parlato Kartal, tecnico del club turco, e Skriniar. Insieme, hanno presentato la sfida contro la Roma e raccontato le loro sensazioni. Ecco le loro parole.

Kartal

Come arriva la squadra alla partita?

"Abbiamo praticamente completato il nostro lavoro. Questa sera svolgeremo anche un piccolo allenamento tattico. Abbiamo analizzato tutti i dettagli della Roma e studiato ogni aspetto del loro gioco. Abbiamo svolto allenamenti molto positivi. La Roma ha la rosa migliore della sua storia. È in grande forma, ha vinto tutte e tre le partite disputate in campionato. In panchina ha un allenatore molto esperto e produttivo. È una squadra che gioca a uomo, che riesce a portare rapidamente molti uomini nella metà campo avversaria quando recupera il pallone. Ci sono alcune fasi della partita in cui si prende dei rischi. Abbiamo analizzato anche questi aspetti. Domani cercheremo di fare del nostro meglio. I nostri tifosi saranno la nostra spinta più importante. Siamo fiduciosi in vista della partita".

La squadra dovrà pensare soprattutto alla fase difensiva o anche a sfruttare le debolezze della Roma?

"Sappiamo cosa fa la Roma e abbiamo preparato la partita di conseguenza. Scenderemo in campo come un Fenerbahçe che vuole sfruttare gli spazi che abbiamo individuato. Tutti i nostri giocatori sono importanti, ognuno di loro ha un grande valore. Abbiamo calciatori capaci di adattarsi a qualsiasi sistema di gioco. Domani non giocheremo esclusivamente una partita basata sulle transizioni".

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

"I nostri tifosi sono tutto per noi, sono indispensabili. Noi esistiamo grazie a loro. Non ci hanno mai lasciato soli, in nessun momento e in nessun luogo. Domani vogliamo renderli felici tutti insieme. Questa è una partita di Champions League, una sfida di strategia. I tifosi devono sostenerci con questa consapevolezza dall’inizio alla fine. Il gol può arrivare al primo minuto così come al novantesimo. Dobbiamo muoverci tutti insieme".

Skriniar

Hai affrontato spesso Gasperini. Che partita ti aspetti dalla Roma?

"Ho affrontato tante volte il mister Gasperini quando era all'Atalanta. Erano sempre partite molto difficili, perché le sue squadre giocano un calcio molto fisico e corrono tantissimo. Con la Roma secondo me il livello di qualità si è alzato ancora. La squadra è ben preparata, il mister e il suo staff hanno analizzato tutto e ci hanno mostrato ogni dettaglio. Oggi abbiamo l'ultimo allenamento prima di questa grande partita e penso che siamo pronti a combattere".

La Roma ha giocatori offensivi importanti come Dybala e Malen. Come dovrete affrontarli?

"Il campionato stanno facendo molto bene, hanno giocatori forti come quelli che avete nominato. Dobbiamo lavorare tutti insieme, non solo la difesa ma tutta la squadra, per limitare i loro punti di forza e cercare di ottenere un buon risultato. Dovremo essere concentrati e fare una grande partita".