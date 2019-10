Roma, ecco il nuovo Official Media Partner: accordo con La Gazzetta dello Sport fino a giugno 2021

L’AS Roma e La Gazzetta dello Sport annunciano una partnership fino a giugno 2021 che vedrà il primo giornale sportivo più diffuso in Europa e in Italia come Official Media Partner della società giallorossa.

“L’accordo con la AS Roma è per la Gazzetta una tappa importante del processo di espansione del giornale, che rafforza così il primato assoluto nella stampa sportiva sia in edicola che digitale”, ha commentato Stefano Barigelli condirettore de La Gazzetta dello Sport.

Con la partenza del campionato 2019-20 La Gazzetta dello Sport è sempre più vicina alla Roma e a tutti i suoi tifosi che tutti i giorni potranno trovare sul quotidiano in edicola una copertura sempre più completa e approfondita sulla loro squadra, con curiosità, notizie, inchieste e interviste.

A questo si sommerà il ruolo di Gazzetta.it con un’informazione digitale tempestiva e puntuale con un aumento dei contenuti dell’ultima ora che rispondono ai bisogni dei tifosi e alla loro esigenza crescente di mobilità.

Seguirà nei prossimi mesi una serie di iniziative di cross promotion verso i lettori di Gazzetta e i tifosi giallorossi.

(asroma.it)