Roma e New Balance presentano la maglia Esports: è già acquistabile negli store

La Roma ufficializza sui social, la maglia dedicata al mondo degli Esports. Dalla fantasia bizzarra il colore predominante della t-shirt è il giallo, in alto è presente il logo del club contornato in nero. Scollo a V e manica bordata, curata nei minimi dettagli: rapisce l'occhio per la stampa di tanti piccoli fulmini. Un salto nel futuro al quale si accompagna il richiamo alla storia del club con la scritta Figli di Roma presente in alto sul retro. Sullo store online, il prezzo per la maglia è di 90 euro mentre 70 per la versione da bambino.