Roma e Lazio unite nella solidarietà: doni ai bambini della Onlus Divertitempo – FOTO

Roma e Lazio hanno voluto aiutare i bambini della Onlus “Divertitempo” durante le festività. Attraverso la fondazione Roma Cares, la società dei Friedkin insieme a quella biancoceleste ha portato i doni ai bambini speciali di questa giovane organizzazione attiva su Roma, che lavora costantemente, anche in questo periodo tanto difficile, per promuovere l’inclusione.

Dopo i pacchi di Natale, ieri sera i due club hanno consegnato quelli per la Befana, in un appuntamento che ha unito Roma, Lazio e Divertitempo. All’incontro in forma privata al Circolo Canottieri Lazio era presente il direttore del Roma Department Francesco Pastorella.

“Siamo felicissimi di avere il sostegno di due società importanti come Roma e Lazio – ha detto il presidente di Divertitempo Gianluca Morelli -. Siamo da sempre convinti che lo sport sia un grande elemento di unione, soprattutto per i più piccoli. I nostri bambini poi hanno i loro idoli sportivi e ricevere i regali di Roma e Lazio li ha davvero emozionati! Spero davvero che questa collaborazione possa portare in futuro tante altre sorprese”.