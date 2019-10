Roma, è boom di ammonizioni: 25 gialli in otto partite. Zaniolo il peggiore

Oggi è toccato a Cristante, Zaniolo, Diawara e Kluivert. Ma sono solo gli ultimi di una lista lunghissima di ammoniti che la Roma sta collezionando da inizio stagione: sono 25 i cartellini gialli in otto partite. Il “peggiore” in questa speciale classifica è Nicolò Zaniolo, che con quello di stasera – per proteste – è arrivato a quota quattro. Florenzi (stasera neanche in panchina per attacco influenzale) è a tre con Jesus e Pellegrini. Tra i difensori due a Mancini (quelli che gli sono costati il rosso a Bologna) e uno per Santon e Smalling. Un dato sul quale Fonseca dovrà lavorare per evitare squalifiche.