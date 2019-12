Roma, Dzeko e Spinazzola campioni di solidarietà. I giallorossi in visita al Bambino Gesù – FOTO

Roma fa rima con solidarietà. Ancora una volta. Ieri giornata densa di emozioni e iniziative per i giallorossi, con Edin Dzeko e Leonardo Spinazzola che sono stati ospiti della sede di Palidoro dell’ospedale Bambino Gesù. Oggi è arrivato il messaggio della struttura ospedaliera, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare società e calciatori: “A Palidoro sono passati a trovarci due grandi calciatori della AS Roma: Edin Dzeko e Leonardo Spinazzola. Per qualche momento, tanti bambini e ragazzi insieme ai loro genitori sembravano essersi dimenticati di stare in Ospedale. I calciatori hanno firmato autografi, distribuito gadget e scattato selfie con tutti i presenti che volevano immortalare il momento e conservare un ricordo di questa giornata speciale. Grazie a Roma Cares, a Geco Animation e ai giocatori della Roma per le emozioni, la spensieratezza e i sorrisi che avete portato nel nostro Ospedale!“.