Roma, Dybala risponde alla provocazione social del Feyenoord

Due giorni dopo la finale persa dalla Roma contro il Siviglia, il Feyenoord ha cercato la sua personale vendetta tramite un video pubblicato sul proprio profilo Tik Tok. Lo sfottò era riferito al fatto che il prossimo anno la squadra di Slot giocherà in Champions League al contrario dei giallorossi. Sotto al video non è però passata inosservata la risposta di Paulo Dybala, tra i più affranti alla Puskas Arena, che ha commentato mettendo in fila l'emoticon di 4 pere. Chiaro il riferimento ai quarti di finale di ritorno all'Olimpico quando la Roma, grazie anche e soprattutto all'argentino, era riuscita a battere 4-1 il Feyenoord ribaltando l'1-0 dell'andata e accedendo alle semifinali di Europa League. I tifosi si sono scatenati identificandosi con la Joya e dedicandogli messaggi d'affetto: "Ti amo Paulino". "Ti amo e ti venero".