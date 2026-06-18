Donyell Malen si sta godendo il suo primo Mondiale, all'esordio col Giappone è stato sfortunato, sabato contro la Svezia può riscattarsi e trovare la prima rete. Il primo ricordo dei Mondiali per Donyell è legato al 2010 - spiega in un'intervista a Men's Health - in quel caso l'Olanda perse in finale contro la Spagna: "Il sogno della Coppa del Mondo era ancora lontano. Ora è vicino. Voglio essere importante, fare gol e provare a vincere. Sono carico". L'olandese ha poi parlato della sua speciale dieta per farsi trovare sempre in forma: "Ovviamente il talento è importante, ma senza disciplina non è possibile fare bene. Non tutti sanno fare cosa devono fare i calciatori professionisti per mantenersi in forma. Mangiare bene, dormire e recuperare dall'allenamento è la cosa più importante". L'olandese ha spiegato che segue una routine rigorosa: otto ore di sonno, una dieta priva di glutine (ma non è celiaco), acqua in abbondanza, vitamine, bevande speciali a base di magnesio ed elettroliti: "A volte è difficile resistere, ma quando non lo faccio, noto immediatamente la differenza di nitidezza sul campo. Mangio proteine e vitamine dopo una partita, il meno possibile prima di una partita, ma mangio cose che mi danno energia. Con i cibi senza glutine mi sento più veloce, pulito e leggero". E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.