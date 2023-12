Roma, Dybala parzialmente in gruppo a Trigoria. Mercato, Bonucci si avvicina

L'ex capitano della Juventus si avvicina al ritorno in Italia. Paulo lavora per esserci a Torino dopo l'infortunio, la convocazione più di un'ipotesi

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.