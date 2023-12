Mercato, l’Olympiacos boccia Solbakken: rischia di tornare a Roma in anticipo

Ola Solbakken sta deludendo le aspettative in Grecia e dopo soli 6 mesi di prestito può far ritorno a Trigoria. Secondo quanto riportato dal sito fosonline.gr il club biancorosso lo ha bocciato e sta pensando di rispedirlo nella Capitale. Il norvegese era arrivato a Roma circa un anno fa e con Mourinho ha visto poco il campo. Nel campionato greco ha giocato solamente 5 volte, mentre in Europa League ha collezionato 3 presenze. Un bottino misero per l'ex Bodo che aveva scelto la squadra di Atene per giocare di più rispetto all'avventura in maglia giallorossa.