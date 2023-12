Juventus, lavoro tecnico e partitella in vista della Roma. Chiesa e Locatelli a parte

La Juventus è tornata in campo dopo aver festeggiato il Natale e si prepara in vista della sfida alla Roma di sabato sera. In quella che sarà l'ultima partita del 2023, i bianconeri sperano di riuscire a recuperare Chiesa e Locatelli. Nella seduta odierna, in cui è stato svolto del lavoro tecnico a gruppi, possesso schierato e la tradizionale partitella conclusiva a metà campo, entrambi i giocatori di Allegri si sono allenati a parte. I due restano in dubbio per il match ai giallorossi, ma dovrebbero rientrare presto in gruppo. Personalizzato, invece, per Alex Sandro, Kean, De Sciglio e Perin. Per loro sarà molto difficile mettersi a disposizione entro sabato e tutto è rimandato al 2024.