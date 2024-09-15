Il pareggio per 1-1 di De Winter al 96' ha spento gli anni per la prima vittoria stagionale della Roma quando i 3 punti erano ormai ad un passo in casa del Genoa. Un'amarezza, quella dei giallorossi, riassunta molto bene in un post di Paulo Dybala pubblicato su Instagram con una sua foto e un messaggio di rivalsa e una richiesta d'impegno maggiore verso tutto l'ambiente: "Bisogna guardare avanti consapevoli di dover dare qualcosa in più ognuno. Daje Roma sempre". L'argentino è uscito dal campo al 62' per fare posto a Lorenzo Pellegrini quando ancora il risultato era 0-1 grazie alla prima firma di Dovbyk in chiusura di primo tempo.

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