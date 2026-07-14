La riorganizzazione del settore giovanile della Roma non è ancora conclusa. Dopo gli arrivi di Margiotta e Scala e gli addii di Federico Guidi e soprattutto Bruno Conti, anche Alberto De Rossi lascia Trigoria. Prima alla guida della Primavera (con cui ha conquistato tre Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe) e successivamente nel ruolo di responsabile dello sviluppo e della formazione degli allenatori delle squadre nazionali, De Rossi è stato il padre calcistico di numerosi talenti cresciuti nel vivaio giallorosso. Sotto la sua guida sono passati giocatori del calibro di Politano (due volte campione d’Italia con il Napoli) Aquilani, Florenzi (campione d’Italia con il Milan) Pellegrini, Romagnoli, Frattesi (campione d’Italia con l’Inter) Zalewski, Okaka, Bove, Caprari, Volpato (tre presenze al Mondiale) e Calafiori (campione d’Inghilterra con l’Arsenal). Come riportato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, il contratto di Alberto De Rossi è scaduto lo scorso 30 giugno e dalla società non sarebbe arrivata alcuna telefonata per discutere un possibile rinnovo. A Trigoria si chiude così un’era, segnata da numerosi successi e dalla valorizzazione di tanti calciatori poi approdati nel professionismo. Resta ora da definire il futuro di Alberto De Rossi, che potrebbe raggiungere il figlio Daniele all’Ostiamare.